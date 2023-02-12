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22:11, 12 февраля 2023Мир

Додик предрек конец дружбе сербов с россиянами в случае присоединения к санкциям

Додик: присоединение сербов к антироссийским санкциям приведет к концу дружбы с Россией
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Ranko Cukovic / Reuters

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик предрек окончание дружбы с Россией в случае присоединения к антироссийским санкциям. Его слова приводит издание «Косово онлайн».

«Мы бы навсегда потеряли друзей, которые оказались нашей единственной опорой в истории», — заявил Додик. Он добавил, что даже если республика выступит против России и ее президента Владимира Путина, то она все равно не получит никакой поддержки от Запада.

По словам Додика, западные страны не заинтересованы в России как в сильном государстве, им выгодно, чтобы она была нестабильной. Он также отметил, что Запад из-за своей высокомерной политики никогда всерьез не воспринимал требования России не приближаться к ее границам.

Ранее глава Республики Сербской отреагировал на призыв Еврокомиссии ввести визы для россиян. Он сообщил, что этот вопрос не стоит на повестке дня, подчеркнув, что подобное решение стало бы плохим шагом для Боснии и Герцеговины.

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Варвара Кузьмина
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