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19:07, 12 февраля 2023Путешествия

Стюардесса раскрыла бесплатную услугу на всех самолетах для пожилых пассажиров

Стюардесса раскрыла, что пожилые пассажиры могут всегда получить бесплатный стакан воды

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Стюардесса Мигель Муньос (Miguel Munoz) раскрыла, что на рейсах всех авиакомпаний пожилые пассажиры имеют право получить абсолютно бесплатно стакан воды, если им требуется запить лекарство. Об этой услуге она рассказала Express.

Бортпроводница уточнила, что большинство авиакомпаний, особенно лоукостеров, не предлагают клиентам воду бесплатно и обычно задорого продают ее на борту в бутылках. Тем не менее пожилым пассажирам никогда не откажут в стакане воды, особенно если им нужно запить лекарство.

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По мнению другой стюардессы Хелены Афроги (Helena Afroughi), любой пассажир всегда может получить в самолете «что угодно» бесплатно, если он вежливо об этом попросит.

«Вам скажут "нет", только если вы действительно неприятный человек. Или если рядом будет стоять старший член экипажа — но даже в этом случае я всегда незаметно возвращаюсь к пассажиру и даю ему еду или напиток. Конечно же, вам не дадут алкоголь просто так, но немного сока или воды — без проблем», — заверила бортпроводница.

Ранее в феврале стюардесса Сью Фогвелл, проработавшая по профессии 22 года, рассказала, что пассажирам опасно пить в полете томатный сок или коктейль «Кровавая Мэри» из-за высокого содержания в данных напитках натрия. Она пояснила, что злоупотребление ими чревато не только вздутием живота, но и обезвоживанием.

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Дарья Рыбак
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