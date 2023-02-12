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01:17, 12 февраля 2023Мир

Президент Польши усомнился в передаче Украине истребителей

Президент Польши Дуда усомнился в передаче Украине истребителей F-16 из-за их дефицита
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Radek Pietruszka / Globallookpress.com

Президент Польши Анджей Дуда усомнился в том, что Варшава передаст Украине истребители F-16, назвав решение по данному вопросу очень серьезным и нелегким. Его слова приводит BBC News.

Глава государства пояснил, что проблемы с отправкой Киеву летательных аппаратов вызваны их дефицитом в стране. Уточняется, что в настоящее время у Польши имеются менее 50 единиц истребителей данного типа. Кроме того, по словам Дуды, для F-16 требуется особое обслуживание, что еще больше усложняет ситуацию с их возможной отправкой на Украину.

Он пообещал обсудить этот вопрос с союзниками по НАТО, после чего принять окончательно решение.

Ранее директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман заявил, что западные танки не смогут изменить ход конфликта на Украине. Он выразил сомнение в том, что «западные танки в такой степени превосходят российские, чтобы изменить всю ситуацию».

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Марина Совина
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