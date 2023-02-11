Американский аналитик раскрыл правду о западных танках для Украины

Военный аналитик Кофман признал, что западные танки не изменят ход конфликта на Украине

Директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман заявил, что западные танки не смогут изменить ход конфликта на Украине. Своим мнением он поделился в интервью Der Spiegel.

По его словам, поставляемая Киеву техника, в частности — немецкие танки, не станут «волшебной палочкой» в противостоянии России. Кофман выразил сомнение в том, что «западные танки в такой степени превосходят российские, чтобы изменить всю ситуацию».

Специалист подчеркнул, что даже системы дальнобойного ракетного залпового огня (РЗСО) HIMARS утратили свое значение в данном конфликте.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц признал, что в поставках Украине танков Leopard 2 есть трудности. Уточняется, что политик попросил европейских лидеров поставить военную технику, которая понадобится для отправки двух батальонов на Украину к концу марта. «Мое впечатление таково: это сработает. Но это будет нелегко», — отметил он.