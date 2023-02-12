Пакистан отправил Украине 10 тысяч снарядов для РСЗО «Град»

Economic Times: Пакистан отправил Украине 10 тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град»

Пакистан отправил Украине 10 тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня «Град». Об этом пишет Economic Times.

Источники рассказали изданию, что ракеты были отправлены из порта Карачи и поступят на Украину через немецкий порт Эмден. Также выяснилось, что в прошлом месяце судоходная компания Project Shipping из Карачи способствовала доставке 146 контейнеров с пакистанских артиллерийских заводов, груз состоял из 50 тысяч боеприпасов.

Ранее Economic Times рассказывало, что партия вооружений из Пакистана отправится в польский Гданьск, а оттуда боеприпасы будут доставлены на Украину. Две страны связывает тесное сотрудничество в военной сфере: в период с 1991 по 2020 год Киев и Исламабад заключили контракты о поставках вооружений на общую сумму 1,6 миллиарда долларов.