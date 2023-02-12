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23:38, 12 февраля 2023Мир

Пакистан отправил Украине 10 тысяч снарядов для РСЗО «Град»

Economic Times: Пакистан отправил Украине 10 тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град»

Фото: министерство обороны РФ / РИА Новости

Пакистан отправил Украине 10 тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня «Град». Об этом пишет Economic Times.

Источники рассказали изданию, что ракеты были отправлены из порта Карачи и поступят на Украину через немецкий порт Эмден. Также выяснилось, что в прошлом месяце судоходная компания Project Shipping из Карачи способствовала доставке 146 контейнеров с пакистанских артиллерийских заводов, груз состоял из 50 тысяч боеприпасов.

Ранее Economic Times рассказывало, что партия вооружений из Пакистана отправится в польский Гданьск, а оттуда боеприпасы будут доставлены на Украину. Две страны связывает тесное сотрудничество в военной сфере: в период с 1991 по 2020 год Киев и Исламабад заключили контракты о поставках вооружений на общую сумму 1,6 миллиарда долларов.

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Марина Совина
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