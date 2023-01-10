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14:49, 10 января 2023Мир

Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с оружием

The Economic Times: Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с оружием

Фото: Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

Пакистан в январе направит на Украину морем 159 контейнеров с оружием. Об этом пишет издание The Economic Times.

Сообщается, что поставки из Пакистана включат 155-миллиметровые гаубичные снаряды, метательные заряды M4A2, артиллерийские капсюли M82 и взрыватели PDM. Предполагается, что судно с грузом покинет порт Карачи и отправится в польский Гданьск, а оттуда боеприпасы будут доставлены на Украину.

Как отмечает The Economic Times, взамен Исламабад ожидает, что Украина поможет в модернизации ранее проданных Пакистану боевых вертолетов Ми-17, а также в ремонте парка из 320 танков Т-80УД.

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Издание подчеркивает, что две страны связывает тесное сотрудничество в военной сфере: в период с 1991 по 2020 год Киев и Исламабад заключили контракты о поставках вооружений на общую сумму 1,6 миллиарда долларов.

Ранее Норвегия в качестве военной помощи Украине передала 10 тысяч артиллерийских снарядов.

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Глеб Бажуткин
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