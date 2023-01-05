Норвегия передала Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов

В Минобороны Норвегии сообщили о передаче Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов

Норвегия в качестве военной помощи Украине передала 10 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает РБК со ссылкой Минобороны европейской страны.

Как сообщает ведомство, переданная техника уже находится на Украине.

Помимо этого, в сообщении уточнили, что снаряды используются в некоторых видах артиллерийских вооружений, в частности, в американских самоходных гаубицах M109 калибра 155 мм. Известно, что ранее данную технику Норвегия также посылала Украине.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Норвегия передала Киеву 100 миллионов долларов. Он уточнил, что эти средства были выделены на восстановление энергосистемы страны.

В августе сообщалось, что Норвегия договорилась с Великобританией о поставке Украине микробеспилотников Black Hornet на сумму свыше девяти миллионов долларов.