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03:18, 12 февраля 2023Мир

ВОЗ предупредила об «очень высоком» риске распространения холеры

ВОЗ заявила о холере в 18 странах и назвала «очень высоким» риск ее распространения в мире

Фото: Denis Balibouse / Reuters

С середины декабря в мире ухудшается ситуация с заболеваемостью холерой. К началу февраля вспышки заболевания зафиксировали минимум в 18 странах, сообщается в опубликованном на сайте информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ назвала «очень высоким» риск распространения холеры в мире и подчеркнула, что во многих странах наблюдается большая летальность от инфекции, чем раньше. Так, в 2021 году средний показатель заболеваемости холеры составил 1,9 процента (в Африке — 2,9 процента), что стало рекордным значением за более чем 10 лет. По мнению специалистов, эта тенденция останется в результатах 2022 и 2023 годов.

«Учитывая текущую ситуацию, в том числе увеличение числа вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий», — предупредили в документе.

В июле 2022 года в Испании выявили первый случай холеры с 1979 года. Заражение зафиксировали у молодой несовершеннолетней девушки в провинции Толедо автономного испанского сообщества Кастилия-ла-Манча

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Марина Совина
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