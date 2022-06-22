В Испании выявили первый случай холеры с 1979 года

Pais: в испанской провинции Толедо зафиксировали первый случай холеры с 1979 года

В Испании зафиксировали первый аутохтонный (независимый от внешних факторов) случай заражения холерой с 1979 года. Об этом пишет газета Pais со ссылкой на источники.

По данным издания, заражение выявили у молодой несовершеннолетней девушки в провинции Толедо автономного испанского сообщества Кастилия-ла-Манча. Предположительно, она выпила неочищенную воду из колодца на территории фермы. Девушка была госпитализирована в больницу и после успешного прохождения лечения выписана. Власти опечатали территорию фермы для проведения расследования: специалисты пытаются найти источник заражения, а также определить, есть ли другие пострадавшие.

«Это несерьезный случай, несмотря на то что ферму закрыли, чтобы исключить риски для населения», — заверил представитель правительства региона.

Эпидемиолог и научный сотрудник института ISGlobal в Барселоне Кике Бассат считает, что это исключительный эпизод, связанный с потреблением неочищенной воды, и «риск для населения практически нулевой, поскольку для загрязнения существующих санитарных сетей, находящихся под контролем Испании, должна произойти катастрофа».

Холера — это острое инфекционное заболевание, вызывающее диарею, судороги и слабость. Возбудителем является бактерия Vibrio cholerae («холерный вибрион»), попадающая в организм вместе с зараженными ею продуктами питания или водой или при контакте с больными. Несмотря на то что во многих случаях заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно, в других случаях оно может привести к летальному исходу за несколько часов. Смерть, как правило, наступает из-за большой потери жидкости. Заболевание относится к группе особо опасных для жизни и здоровья человека, так как распространяется стремительно и поражает большие группы людей, болеют в том числе и дети.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире регистрируется от 1,3 до 4 миллионов случаев заражения холерой и от 21 000 до 143 000 случаев смерти.

Ранее врач-инфекционист Лилит Аракелян назвала основные симптомы холеры и перечислила меры предосторожности, которые помогут защититься от нее. По ее словам, к основным симптомам холеры, которые проявляются в первую очередь, относятся частый водянистый стул мутно-белого цвета с плавающими хлопьями и рвота.