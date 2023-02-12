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19:35, 12 февраля 2023Россия

Кадыров заявил о готовности отправить чеченцев в Америку по приказу Путина

Кадыров: чеченские подразделения могут отправиться «хоть в Америку» по приказу Путина

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские подразделения могут отправиться даже в Америку, если поступит соответствующий приказ от президента России Владимира Путина. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется», — высказался политик. Он подчеркнул, что у чеченских бойцов есть все необходимые средства и техника для выполнения подобного приказа.

Так Кадыров ответил на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Москва может отправить подразделения чеченцев в Молдавию для установления пророссийского политического режима.

Ранее Кадыров заявил, что рассуждения офицеров об опасности третьей мировой войны на фоне страха перед вовлечением Польши в вооруженный конфликт на Украине можно сравнить с позой страуса. Таким образом он ответил на заявления члена комитета по обороне Виктора Соболева, который предположил, что Россия не пойдет на столкновение с Польшей.

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Виктория Кондратьева
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