В Сирии при нападении запрещенного в России ИГ погибли четыре человека

SANA: в Сирии боевики ИГ убили четырех человек, собиравших трюфельные грибы под Пальмирой

В Сирии при нападении членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает агентство SANA.

По данным агентства, в провинции Хомс боевики напали на собиравших трюфельные грибы местных жителей. Это произошло недалеко от Пальмиры.

Среди погибших есть женщина. Других раненых доставили в больницу города.

Ранее стало известно, что террористы ИГ взяли ответственность за взрыв около здания Министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле. Представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил, что в результате взрыва погибли пять гражданских лиц.