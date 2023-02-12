Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 12 февраля 2023Мир

В Сирии при нападении запрещенного в России ИГ погибли четыре человека

SANA: в Сирии боевики ИГ убили четырех человек, собиравших трюфельные грибы под Пальмирой

Фото: Baderkhan Ahmad / AP

В Сирии при нападении членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает агентство SANA.

По данным агентства, в провинции Хомс боевики напали на собиравших трюфельные грибы местных жителей. Это произошло недалеко от Пальмиры.

Среди погибших есть женщина. Других раненых доставили в больницу города.

Ранее стало известно, что террористы ИГ взяли ответственность за взрыв около здания Министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле. Представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил, что в результате взрыва погибли пять гражданских лиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В бундестаге раскритиковали мирную инициативу по Украине
Сотрудника московского ФСИН задержали за интимные переписки с подростками
Минобороны заявило о ликвидации до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Российские военные уничтожили свыше 250 военных ВСУ на донецком направлении
Три влюбленные пары поженились ночью в московском метро
В Швейцарии полиция применила резиновые пули во время климатической акции
Президент Польши назвал число размещенных в стране американских военных
Зеленский ввел в действие решение о санкциях против 200 связанных с Россией лиц
В Сирии при нападении запрещенного в России ИГ погибли четыре человека
Падающий на пол в больнице Саакашвили попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.