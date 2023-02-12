Mash: толпа мигрантов избила молодого мужчину на Каширском шоссе в Москве

Толпа мигрантов избила молодого мужчину на Каширском шоссе в Москве. Видео с места событий выложили в Telegram-канале Mash.

Очевидцы драки сообщили каналу, что один из компании мигрантов начал приставать к 15-летней девочке-подростку. Мужчина, который стоял рядом, заступился за нее. Однако впоследствии на него набросилось несколько человек.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов установили личности нападавших. Против них возбудили уголовное дело по 213 статье УК РФ («Хулиганство»).

Ранее стало известно, что в Башкирии задержали двух подозреваемых в нападении на семью начальника управления госэкспертизы. В отношении 44-летних жителей Уфы и Ишимбая возбудили уголовное дело по факту разбоя, совершенного с незаконным проникновением в жилище.