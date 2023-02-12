В Башкирии напали на семью начальника Управления госэкспертизы

В Башкирии задержали подозреваемых в нападении на семью главы Управления госэкспертизы

В Башкирии задержали двух подозреваемых в нападении на семью начальника Управления госэкспертизы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В отношении 44-летних жителей Уфы и Ишимбая возбудили уголовное дело по факту разбоя, совершенного с незаконным проникновением в жилище.

4 февраля двое злоумышленников ворвались на дачу начальника Управления госэкспертизы и, угрожая ножом, стали требовать у 56-летнего хозяина дома деньги. Его заковали в наручники и избили. Также преступники ударили несколько раз и связали вернувшуюся от подруги 55-летнюю супругу. Неизвестных спугнули друзья потерпевших, которые приехали к ним в гости. Главе управления потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось, что в Таганроге полиция задержала банду, нападавшую с игрушечным оружием на магазины.