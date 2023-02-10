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20:52, 10 февраля 2023Силовые структуры

Нападавшую с игрушечным пистолетом на магазины банду задержали

В Таганроге полиция задержала банду, нападавшую с игрушечным оружием на магазины

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Таганроге полиция задержала банду из трех мужчин и женщины, нападавшую на магазины с игрушечным пистолетом. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В отношении россиян возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 («Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

По данным правоохранителей, фигуранты подыскивали подходящие магазины, с помощью сообщницы изучали помещение, а позже врывались в помещение и забирали деньги из кассы. Злоумышленники угрожали продавцам оружием. Однако, как выяснили правоохранители, оно было игрушечным. Двое из задержанных ранее привлекались к ответственности за кражу и покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что под Москвой полиция задержала банду дорожных мошенников, возглавляемую пенсионеркой.

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Илона Палей
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