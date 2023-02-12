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00:09, 12 февраля 2023Россия

В Минобороны назвали цели массированного ракетного удара на Украине

Минобороны России назвало цели массированного ракетного удара по объектам на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Министерство обороны России назвало цели массированного ракетного удара по объектам на Украине. Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все задачи были выполнены.

«Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса», — заявил офицер.

Конашенков также указал, что была заблокирована переброска иностранных вооружений и боеприпасов в районы боевых действий железнодорожным транспортом.

10 февраля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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Марина Совина
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