В Минобороны назвали цели массированного ракетного удара на Украине

Минобороны России назвало цели массированного ракетного удара по объектам на Украине

Министерство обороны России назвало цели массированного ракетного удара по объектам на Украине. Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все задачи были выполнены.

«Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса», — заявил офицер.

Конашенков также указал, что была заблокирована переброска иностранных вооружений и боеприпасов в районы боевых действий железнодорожным транспортом.

10 февраля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

