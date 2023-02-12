Стало известно о взятии позиций ВСУ у Кременной группировкой «Отважные»

«Русская весна» сообщила о взятии позиций ВСУ у Кременной группировкой «Отважные»

Российские военнослужащие из группировки «Отважные» взяли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной. Об этом сообщает «Русская весна».

Как стало известно изданию, бойцы атаковали отряд украинских военнослужащих и вытеснили их с укрепленного пункта.

Отмечается, что часть военных ВСУ бежала, бросив оружие, в результате чего группировка «Отважные» захватила трофеи.

Сообщается, что противник понес потери.

«Русская весна» передает, что штурмовая пехота группировок «Центр» и «Запад» продолжает теснить украинские силы, наступая в направлении Лимана и Купянска.

Ранее сообщалось, что разведчики Западного военного округа (ЗВО) во время продвижения на кременском участке фронта отбили у Нацгвардии Украины два опорных пункта.

