Минобороны заявило о ликвидации до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

МО заявило о ликвидации 100 бойцов ВСУ и гаубицы «Акация» на краснолиманском направлении

За минувшие сутки российские военнослужащие ликвидировали до 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что на данном направлении украинская сторона также потеряла боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин и самоходную гаубицу «Акация».

Конашенков отметил, то российские силы наносили удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР), Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва Донецкой народной республике (ДНР), а также в районе Серебрянского лесничества.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что на донецком направлении российские силы уничтожили свыше 250 солдат ВСУ, две артиллерийские системы М777 американского производства и американскую гаубицу М109 Paladin. Кроме того, были поражены самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира» ВСУ.