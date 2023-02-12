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14:53, 12 февраля 2023Россия

Российские военные уничтожили свыше 250 военных ВСУ на донецком направлении

МО РФ сообщило об уничтожении 250 военных ВСУ, двух гаубиц М777 на донецком направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные на донецком направлении уничтожили свыше 250 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), две артиллерийские системы М777 американского производства и американскую гаубицу М109 Paladin. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, были поражены самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира» ВСУ. Также российские военные за сутки уничтожили боевую машину пехоты и четыре автомобиля украинских солдат.

11 февраля на южнодонецком направлении российские военные уничтожили артиллерийскую систему М109 Paladin. Также сообщалось, что Украина за сутки потеряла более 95 военнослужащих на этом направлении боевых действий.

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В начале февраля Минобороны России сообщило, что подразделения Южной группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

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Алина Гончарова
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