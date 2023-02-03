Российские войска заняли выгодные рубежи на донецком направлении

Минобороны России отчиталось о занятии более выгодных рубежей на донецком направлении

Подразделения Южной группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Об этом в пятницу, 3 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, около Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) было уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники. Российским войскам также удалось поразить два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины в районах Кураховки и Михайловки в ДНР.

За прошедшие сутки Вооруженные силы (ВС) России уничтожили до 40 солдат противника, а также гаубицу «Мста-Б» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, которую поставили из США.

Днем ранее ВС России удалось уничтожить пусковые установки производства США HIMARS и MLRS, которые находились возле Краматорска. Кроме того, российские войска поразили три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР и Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.