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00:12, 12 февраля 2023Мир

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи

Вице-президент Турции Октай: число жертв землетрясений в Турции выросло до 24 617 человек

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Число жертв землетрясений в Турции превысило 24 тысяч человек, заявил вице-президент страны Фуат Октай. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, количество погибших выросло и составило 24 617 человек. Число пострадавших он не уточнил. Накануне, 11 февраля, Минздрав Турции сообщал, что количество погибших в результате природного катаклизма увеличилось до 22 327, число раненых достигло отметки 80 278.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что произошедшее 6 февраля землетрясение было в три раза более мощным, чем случившееся в 1999 году в районе Мраморного моря, в результате которого погибли более 18 тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции ранним утром 6 февраля, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях и соседних странах, в том числе в Сирии.

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Марина Совина
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