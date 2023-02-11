Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение с произошедшим в 1999 году

Глава Турции Эрдоган назвал землетрясение 6 февраля более мощным, чем катастрофа 1999 года

Произошедшее 6 февраля землетрясение было в три раза более мощным, чем случившееся в 1999 году в районе Мраморного моря. С таким сравнением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в субботу, 11 февраля, РИА Новости.

«Землетрясения, произошедшие 6 февраля, в три раза мощнее запомнившейся всей стране катастрофы 1999 года. Разрушений также в три раза больше», — заявил глава государства.

Он также назвал точное число погибших при землетрясении в Турции — 21 043 человек. По словам Эрдогана, нынешняя «катастрофа века» привела к разрушениям даже в 500 километрах от эпицентров.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции ранним утром 6 февраля, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях и соседних странах, в том числе в соседней Сирии.

В результате катастрофического землетрясения 1999 года в районе Мраморного моря погибли более 18 тысяч человек.