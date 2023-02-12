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03:15, 12 февраля 2023Мир

На протесты против пенсионной реформы во Франции вышли более 900 тысяч человек

BFMTV: на демонстрации против пенсионной реформы во Франции вышли 963 тысячи человек

Фото: Yves Herman/ Reuters

На демонстрации против пенсионной реформы во Франции вышли 963 тысячи человек, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные французского МВД.

По информации полиции, в Париже на акции протеста собрались 93 тысячи человек, организаторы, в свою очередь, сообщили о 500 тысячах.

По данным профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), по всей стране на демонстрации вышли 2,5 миллиона французов. Всего в субботу прошло более 200 манифестаций, в том числе в крупных городах: Марселе, Лионе, Бордо, Нанте.

В Ренне радикально настроенные участники акции начали бросать в силовиков бутылки и коктейли Молотова, после чего полицейские были вынуждены применить водометы.

В Париже мирное шествие переросло в столкновения с полицией, в ответ был использован слезоточивый газ. По данным профсоюза, следующая акция пройдет 16 февраля, а с 7 марта будет объявлена бессрочная забастовка.

20 января на протесты против пенсионной реформы по всей Франции вышли 1,2 миллиона человек, из них 80 тысяч — в Париже. Участники акций выступили против пенсионной реформы, согласно которой пенсионный возраст планируют увеличить с 62 до 64 лет.

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Марина Совина
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