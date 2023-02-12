На протесты против пенсионной реформы во Франции вышли более 900 тысяч человек

BFMTV: на демонстрации против пенсионной реформы во Франции вышли 963 тысячи человек

На демонстрации против пенсионной реформы во Франции вышли 963 тысячи человек, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные французского МВД.

По информации полиции, в Париже на акции протеста собрались 93 тысячи человек, организаторы, в свою очередь, сообщили о 500 тысячах.

По данным профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), по всей стране на демонстрации вышли 2,5 миллиона французов. Всего в субботу прошло более 200 манифестаций, в том числе в крупных городах: Марселе, Лионе, Бордо, Нанте.

В Ренне радикально настроенные участники акции начали бросать в силовиков бутылки и коктейли Молотова, после чего полицейские были вынуждены применить водометы.

В Париже мирное шествие переросло в столкновения с полицией, в ответ был использован слезоточивый газ. По данным профсоюза, следующая акция пройдет 16 февраля, а с 7 марта будет объявлена бессрочная забастовка.

20 января на протесты против пенсионной реформы по всей Франции вышли 1,2 миллиона человек, из них 80 тысяч — в Париже. Участники акций выступили против пенсионной реформы, согласно которой пенсионный возраст планируют увеличить с 62 до 64 лет.