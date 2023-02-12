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19:14, 12 февраля 2023Мир

Экс-советник Пентагона назвал гарантирующие победу России вещи

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия разгромит ВСУ с помощью точных и массовых ударов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom перечислил вещи, которые гарантируют России успех в разгроме Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, на протяжении последних 100 лет победы в военных действиях достигались благодаря «точной, разрушительной огневой мощи». Такое оружие есть у США, России и Китая, отметил Макгрегор, подчеркнув, что прежняя монополия Вашингтона в данной сфере «ушла в небытие».

Экс-советник заявил, что Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть точными и массовыми. «Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов. (…) У России есть обе эти составляющие», — заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что киевскому режиму пришел конец, но в США не готовы этого признавать. По его словам, украинская сторона отчаялась до такой степени, что вербует детей в ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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