Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия разгромит ВСУ с помощью точных и массовых ударов

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom перечислил вещи, которые гарантируют России успех в разгроме Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, на протяжении последних 100 лет победы в военных действиях достигались благодаря «точной, разрушительной огневой мощи». Такое оружие есть у США, России и Китая, отметил Макгрегор, подчеркнув, что прежняя монополия Вашингтона в данной сфере «ушла в небытие».

Экс-советник заявил, что Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть точными и массовыми. «Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов. (…) У России есть обе эти составляющие», — заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что киевскому режиму пришел конец, но в США не готовы этого признавать. По его словам, украинская сторона отчаялась до такой степени, что вербует детей в ВСУ.