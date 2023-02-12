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18:07, 12 февраля 2023Мир

Разведчик США предрек усиление России после конфликта на Украине

Разведчик США Риттер предрек, что Россия усилит свои позиции после конфликта на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После окончания конфликта на Украине Россия усилит свои позиции на международной арене. Такое развитие событий предрек офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, передает РИА Новости.

«Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории», — высказался американский военный. Он добавил, что западные страны совершили большую ошибку, когда решили начать войну с Москвой. По словам Риттера, это позволило российской стороне устранить неопределенность в сфере международной безопасности.

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Виктория Кондратьева
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