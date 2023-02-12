Разведчик США предрек усиление России после конфликта на Украине

Разведчик США Риттер предрек, что Россия усилит свои позиции после конфликта на Украине

После окончания конфликта на Украине Россия усилит свои позиции на международной арене. Такое развитие событий предрек офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, передает РИА Новости.

«Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории», — высказался американский военный. Он добавил, что западные страны совершили большую ошибку, когда решили начать войну с Москвой. По словам Риттера, это позволило российской стороне устранить неопределенность в сфере международной безопасности.