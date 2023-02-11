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17:30, 11 февраля 2023Мир

Экс-морпех США обвинил Вашингтон в военных преступлениях в Донбассе

Риттер: Вашингтон напрямую замешан в военных преступлениях на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Вашингтон напрямую замешан в военных преступлениях на территории Украины.

Свидетельства о том, что Пентагон координирует удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня HIMARS по российским позициям, делает Белый дом виновным в преступлениях против гражданского населения, считает Риттер.

«HIMARS используется для атак на больницы, школы, гражданские здания, что означает, что американский персонал выбирает цели, поражение которых представляет собой военное преступление», — подчеркнул экс-морпех.

Риттер напомнил, что журналисты неоднократно обвиняли ВСУ в обстрелах гражданских зданий, однако после раскрытия роли Вашингтона в этих действиях, Белый дом рискует столкнуться с политическими проблемами.

Ранее Риттер заявил об успешном противостоянии президента России Владимира Путина давлению Запада и защите интересов своей страны. Экс-разведчик назвал Путина очень яркой личностью, «несущей на своих плечах такое бремя, которое не выдержал бы ни один современный западный лидер»

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Варвара Кошечкина
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