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02:59, 12 февраля 2023Россия

Российские военные рассказали о снарядах для уничтожения западных танков

Российские военные рассказали, какими снарядами будут уничтожаться поставленные ВСУ танки

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Корреспондент «Известий» Денис Кулага пообщался с российскими военными, которые рассказали о доставке на передовую снарядов для танков, которыми будет уничтожаться западная техника, поставленная Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает РЕН ТВ.

«Управляемые снаряды. Мы их придерживаем. Отправим их в нужное русло», — заявил российский военнослужащий, уточнив, что они предназначены для уничтожения немецких танков Leopard и американских Abrams.

Он пояснил, что при использовании таких снарядов сперва происходит захват цели, а после этого осуществляется выстрел. При этом снаряд продолжит полет до цели до тех пор, пока та находится в прицеле. По его словам, они могут применяться российскими танками Т-90 и Т-72.

Он также заверил, что военные Вооруженных сил России уже знают, где находятся слабые места техники, которую будет использовать противник.

Ранее американский геостратег Джордж Фридман рассказал, что до недавнего времени военным ВСУ удавалось противостоять российским солдатам, однако, в скором времени может произойти переломный момент и кульминация специальной военной операции (СВО).

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Марина Совина
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