Bild: на Украине скоро может произойти переломный момент из-за ослабления ВСУ

Американский геостратег Джордж Фридман рассказал, что до недавнего времени военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) удавалось противостоять российским солдатам, однако, в скором времени может произойти переломный момент и кульминация специальной военной операции (СВО), сообщает немецкая газета Bild.

По его словам, в настоящее время украинская армия стала ощутимо слабее. Он указал на то, что успехи России на поле боя в скором времени могут привести к серьезным трудностям для Киева.

«Нынешняя слабость украинской армии связана с отсутствием ракет большей дальности», — заявил эксперт.

Он уточнил, что ВСУ не хватает оружия, которое смогло бы помешать российским войскам получать подкрепления и припасы. При этом Фридман подчеркнул, что Киев в скором времени должен получить поставленные США ракеты большой дальности.

Ранее стало известно, что Бундесвер начнет обучение украинских военных управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели. Уточняется, что в ФРГ из Польши для этих целей уже прибыли первые группы украинских солдат. Тренировки будут проходить на военном полигоне в нижнесаксонском городе Мунстер.