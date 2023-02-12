В испанский порт запретили вход танкера с дизелем с бывшего российского судна

Минтранс Испании запретил вход танкера с дизелем с бывшего судна РФ в порт Таррагона

В испанский порт Таррагона запретили вход танкеру Maersk Magellan, перевозящему дизель. Об этом сообщило Министерство транспорта, мобильности и городского развития страны (MITMA) на своем сайте.

Причиной названо то, что корабль под флагом Сингапура перевозит груз, происходящий с судна Nobel. Оно ходит под камерунским флагом, но до 1 июля 2022 года находилось в российской юрисдикции.

Морское командование Таррагоны Главного управления торгового флота при испанском Минтрансе отметило, что, согласно сертификату о происхождении товара, дизельное топливо попало на Maersk Magellan при помощи перевалки вблизи Гибралтара с судна Elephant, куда было отгружено с Nobel.

В ведомстве отметили, что решение о запрете входа танкера в порт было принято в соответствии с регламентом Европейского союза. Согласно документу, в европейские гавани не могут входить суда, которые зарегистрированы под российским флагом после 16 апреля 2022 года или сменили флаг после 24 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что иранские «танкеры-призраки», помогающие Тегерану обходить американские санкции, переключились на перевозки российской нефти после вступления в силу потолка цен.

