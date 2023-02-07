FT: иранские «танкеры-призраки» резко нарастили перевозки российской нефти

Иранские «танкеры-призраки», помогающие Тегерану обходить американские санкции, переключились на перевозки российской нефти после вступления в силу потолка цен, пишет Financial Times.

Перевозчики управляют такими кораблями через секретные офшорные структуры, что позволяет уклоняться от западных ограничений, и эти подставные компании постоянно меняются, объясняют аналитик Kpler Мэтью Райт и начальник штаба американской правозащитной организации «Объединение против ядерного Ирана» (United Against Nuclear Iran, UANI) Клэр Юнгман.

Как установила FT, за последние два месяца минимум 16 судов-«призраков» начали перевозить российскую сырую нефть. С начала украинского конфликта и до начала действия потолка цен на российский маршрут перешли всего девять таких судов. В ноябре объем нефти из РФ, перевезенной иранской флотилией, составлял менее трех миллионов баррелей, а в январе превысил девять миллионов баррелей.

По словам судовых брокеров и аналитиков, Россия переманила владельцев и операторов танкеров, которые раньше занимались доставкой иранской нефти, высокими ставками фрахта. Премия к обычным рыночным ставкам составляет как минимум 50 процентов, а в некоторых случаях может достигать более 100 процентов, рассказала аналитик брокера EA Gibson Светлана Лобачева.

Санкции против России менее обременительны для перевозчиков, чем ограничения в отношении Ирана или Венесуэлы. При перевозках из РФ для владельцев и операторов судов выше шанс избежать нарушения западных мер, сославшись на слова продавца, что топливо продано с учетом ограничений. Кроме того, доставка российской нефти более прибыльна, так как не связана со значительными задержками, в отличие от иранских грузов — последние проводят больше времени в море, чтобы скрыть происхождение нефти.

Однако конкуренция за суда — возможный источник напряженности в отношениях России и Ирана, отмечает газета. При этом нехватка танкеров может обостриться в ближайшие недели, так как в феврале в силу вступили западные санкции против российских нефтепродуктов.

По оценке Минфина, в январе средняя стоимость основного экспортного сорта Urals опустилась до 49,48 доллара за баррель. В связи с этим нефтегазовые доходы составили 426 миллиарда рублей и рухнули по сравнению с цифрами января 2022 года на 46 процентов.

