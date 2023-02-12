В парламенте ФРГ призвали к созданию паневропейского танка для поставок Киеву

Глава комитета бундестага ФРГ призвал создать паневропейский танк для поставок Украине

В парламенте ФРГ призвали к созданию единого танка Евросоюза для поставок Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэля Рота (СДПГ).

Политик считает, что вместо одиннадцати разных танков лучше создать одну паневропейскую модель, которая сэкономит деньги и будет легко поставляться на Украину. Такой танк будет наследником немецкого Leopard 2 и французского Leclerc.

Рот напомнил, что Германия и Франция давно планировали реализовать такой проект. «Это первый шаг в правильном направлении», — заявил он.

Ранее в Германии назвали сроки начала обучения украинских военных управлению Leopard 2.

