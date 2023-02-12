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04:21, 12 февраля 2023Россия

Вильфанд рассказал о погоде в День всех влюбленных в Москве

Вильфанд заявил о теплой и снежной погоде в Москве 14 февраля

Фото: Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать жителям Москвы 14 февраля. Его слова приводит РИА Новости.

Вильфанд рассказал о погоде на День всех влюбленных в Москве и спрогнозировал, что она будет умеренно теплой и снежной.

«Во вторник температура будет и ночью, и днем одинаковая: от 0 до минус 5 градусов. Температура будет выше нормы, на 3 градуса примерно. Погода будет умеренно теплая, но [выпадет] снег», — заявил синоптик.

Эксперт добавил, что сугробы вырастут примерно на 4 сантиметра.

Ранее Вильфанд назвал сроки прихода весны в Россию. По его мнению, в центральных регионах страны она наступит примерно во второй половине апреля. «Как видите, до этого еще чуть больше двух месяцев», — подчеркнул глава Гидрометцентра.

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Марина Совина
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