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20:00, 13 февраля 2023Мир

МИД Германии и Бразилии призвали граждан немедленно покинуть Белоруссию

МИД Германии и Бразилии призвали граждан покинуть Белоруссию из-за ситуации на Украине
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Alexandr Tolochko / Russian Look / Globallookpress.com

Власти Германии и Бразилии вслед за Францией призывают своих граждан немедленно покинуть территорию Белоруссии из-за боевых действий на Украине. Об этом пишет RT, ссылаясь на МИД обеих стран.

Кроме того, посольство Бразилии в Минске призвало своих граждан также покинуть территорию России, сообщает издание.

RT позднее удалило информацию о подобных сообщениях.

Как предупредили ранее в МИД Франции, желающие вылететь из страны должны запрашивать выездную визу в Министерстве внутренних дел Белоруссии. В тот же день власти США призвали американцев покинуть Россию из-за риска мобилизации. Представители американской дипмиссии допускают, что власти России могут отказать находящимся в стране американцам в признании двойного гражданства, их также якобы могут лишить их доступа к консульской помощи США.

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Виктория Кондратьева
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