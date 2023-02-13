Леонид Агутин задолжал налоговой почти восемь миллионов рублей

«КП»: Леонид Агутин задолжал налоговой службе почти восемь миллионов рублей

Стало известно о налоговой задолженности российского певца и композитора Леонида Агутина в размере 7 миллионов 972 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

О причинах долга артиста в почти восемь миллионов неизвестно. По данным издания, в базе ФСН мог произойти сбой. Ранее часть налогоплательщиков сталкивалась с подобными проблемами: на их счета приходили платежки с суммами, не имеющими к ним никакого отношения.

«Дело в том, что с 1 января 2023 года ФНС ввела новые правила: теперь все налогоплательщики вносят деньги на единый налоговый счет (ЕНС), а поступившая сумма автоматически идет на оплату всех имеющихся обязательств», — отметили в статье.

Известно, что ранее Агутин ни разу не попадал в список должников налоговой службы. В издании подчеркнули, что за один новогодний корпоратив исполнитель получал от 3,5 до 4 миллионов рублей.

В декабре прошлого года стало известно, что сын российского продюсера Бари Алибасова задолжал банку восемь миллионов рублей и оказался на грани разорения.