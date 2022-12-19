Сын Алибасова задолжал банку 8 миллионов рублей

Сын Бари Алибасова задолжал банку 8 миллионов рублей и оказался на грани разорения

Сын российского продюсера Бари Алибасова задолжал банку 8 миллионов рублей и оказался на грани разорения. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на собственный источник.

Пресненский суд Москвы взыскал с Бари Алибасова-младшего задолженность по кредитному договору в пользу Совкомбанка, а также 56 тысяч рублей для оплаты госпошлины. Представитель Алибасова на заседании не появился. Если сын шоумена не рассчитается по кредиту, его могут лишить имущества.

В прошлом году Алибасов-младший рассказал о недвижимости в Калининграде. Алибасову-младшему принадлежит жилье площадью 250 квадратных метров в старинном доме, где в XVIII веке находилась обувная фабрика. Позже здание переделали в гитлеровские казармы, а затем — в сталинские. По словам мужчины, высота потолков в здании бывшего производства достигает пяти метров.