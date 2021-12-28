Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Сын Алибасова рассказал о жизни в бывших казармах эпохи Гитлера

Бари Алибасов-младший рассказал, что владеет в Калининграде бывшими казармами

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Бари Алибасов-младший, сын известного советского и российского музыканта Бари Алибасова, рассказал о недвижимости в Калининграде. Ему принадлежит часть исторического дома, где в гитлеровскую эпоху располагались казармы. Он поделился подробностями в беседе с Teleprogramma.pro.

Алибасову-младшему принадлежит жилье площадью в 250 квадратных метров в старинном доме, где в XVIII веке находилась обувная фабрика. Позже здание переделали в гитлеровские казармы, а затем — в сталинские. По словам сына певца, высота потолков в здании бывшего производства достигает пяти метров.

Материалы по теме:
«Безумное было время» Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
«Безумное было время»Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
12 декабря
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах» Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
26 ноября

Жилье обошлось Алибасову-младшему в 12,5 миллиона рублей. «Вроде как для москвича это не дорого, но два года назад, до чемпионата мира по футболу, они стоили шесть миллионов [рублей], а через год будут стоить 20 миллионов [рублей]! Сравнимо с домиком на Рублевке, но не сопоставимо с культурным наследием», — заявил сын артиста.

В ноябре Бари Алибасов-младший рассказал, что народная артистка Алла Пугачева помогла его отцу после пожара в квартире, который произошел осенью 2011 года. Певица первой пришла на помощь и перевела Алибасову миллион рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В России ликвидировали международный «Мемориал»
Россия подняла летающую лабораторию для слежки за самолетом-разведчиком США
Китайский рынок недвижимости оказался под угрозой коллапса
Названо число раненных талибами участниц протеста в Кабуле
Россиян призвали не рассчитывать на выгоду при покупке недвижимости
Глава Роспотребнадзора предрекла появление новых штаммов COVID-19
Идею Жириновского включить дни новогодних каникул в отпуска сочли неисполнимой
Во Франции ужесточат ограничения из-за омикрон-штамма
Идею о недопуске чиновников за рубеж на Новый год сравнили с решением Ельцина
Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Россиянин получил условный срок за драку на корпоративе
Путин заявил о высоком уровне нейтрализации омикрон-штамма «Спутником V»
Власти Ставрополья прокомментировали вооруженное нападение на больницу
Коллеги основателя «Спутника и Погрома» посчитали его смерть несчастным случаем
Один из главных должников России поставил неожиданный рекорд по добыче нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter