Сын Алибасова рассказал о жизни в бывших казармах эпохи Гитлера

Бари Алибасов-младший, сын известного советского и российского музыканта Бари Алибасова, рассказал о недвижимости в Калининграде. Ему принадлежит часть исторического дома, где в гитлеровскую эпоху располагались казармы. Он поделился подробностями в беседе с Teleprogramma.pro.

Алибасову-младшему принадлежит жилье площадью в 250 квадратных метров в старинном доме, где в XVIII веке находилась обувная фабрика. Позже здание переделали в гитлеровские казармы, а затем — в сталинские. По словам сына певца, высота потолков в здании бывшего производства достигает пяти метров.

Жилье обошлось Алибасову-младшему в 12,5 миллиона рублей. «Вроде как для москвича это не дорого, но два года назад, до чемпионата мира по футболу, они стоили шесть миллионов [рублей], а через год будут стоить 20 миллионов [рублей]! Сравнимо с домиком на Рублевке, но не сопоставимо с культурным наследием», — заявил сын артиста.

В ноябре Бари Алибасов-младший рассказал, что народная артистка Алла Пугачева помогла его отцу после пожара в квартире, который произошел осенью 2011 года. Певица первой пришла на помощь и перевела Алибасову миллион рублей.