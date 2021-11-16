Сын Алибасова рассказал о помощи Пугачевой после пожара в квартире отца

Бари Алибасов-младший, сын российского продюсера Бари Алибасова, рассказал, как народная артистка Алла Пугачева помогла его отцу после пожара в квартире. Подробностями истории он поделился с Teleprogramma.pro.

Пожар в квартире музыканта произошел осенью 2011 года, тогда там сгорела часть архива записей группы «На-на». По словам Алибасова-младшего, Пугачева первой пришла на помощь и на следующий день после пожара перевела артисту миллион рублей. Средства предназначались для ремонта пострадавшего жилья.

Сын музыканта предположил, что поступок певицы был связан с ее отношением к Алибасову. «Наверняка сделала это исходя из того, что Бари Каримович был ей как коллега. И очень по духу близок», — отметил Алибасов-младший.

В октябре 2020 года стало известно что Пугачева помогла с недвижимостью своему внучатому племяннику. Певица оформила опеку над ребенком своего племянника, когда тот начал употреблять наркотики. Вскоре мальчик привязался к водителю артистки и переехал в его семью.