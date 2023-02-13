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01:00, 13 февраля 2023Ценности

Модель Victoria's Secret снялась в бикини собственного бренда

Американская модель Кэндис Свейнпол снялась в бикини собственного бренда Tropic Of C

Фото: @candiceswanepoel

Американская модель Кэндис Свейнпол поделилась снимком в бикини собственного бренда Tropic Of C. Соответствующий коллаж появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывший «ангел» Victoria's Secret опубликовала фотографию, на которой она позирует в купальнике с анималистичным черно-коричневым принтом. Знаменитость снялась на фоне стены во дворе дома в панаме красного цвета и босоножках в тон пляжного наряда. При этом волосы манекенщицы были распущены, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Известно, что марка Свейнпол использует при производстве вещей переработанные материалы, а героиней рекламных компаний ретейлера выступает сама владелица компании.

В сентябре 2020 года Кэндис Свейнпол также сфотографировалась обнаженной. Модель запечатлели лежащей на полу, при этом часть ее тела закрывало одеяло. На другой серии снимков из этой же фотосессии модель позирует в шелковом платье-комбинации на голое тело.

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Карина Черных
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