Мужчина сменил несколько имен и завел роман с 250 женщинами

CTV News: мошенник познакомился с 250 женщинами и несколько раз сменил имя

Житель канадского города Торонто несколько раз сменил имя и познакомился с 250 женщинами, чтобы завести с ними роман и мошенническим путем выманить деньги. Об этом сообщает CTV News.

Йон Малдер попал под суд по обвинению в том, что он многократно менял имя и завязал роман со 100 женщинами, многие из которых были матерями-одиночками. Еще со 150 женщинами он начал знакомство, чтобы попытаться обмануть их. Все эти действия канадец проводил под разными именами. В их числе были Джонни Майерс, Джон Мейерс, Джон Болдер и Йон Малдерс. Мужчине предъявили обвинения в незаконном удержании человека, причинении вреда и вуайеризме.

Потерпевшие от действий Йона Малдера не знали его настоящего имени до тех пор, пока его не объявили в суде. Пострадавшая от действий Малдера Наоми Вольф рассказала, что познакомилась с ним в соцсети, когда покупала мотоцикл за десять тысяч канадских долларов (544,9 тысячи рублей). Она описала мужчину как харизматичного и привлекательного. Пара встречалась около восьми месяцев. После этого подруга прислала женщине ссылку на группу «Мы все встречаемся с одним мужчиной — Торонто».

Оказалось, что с этим же человеком встречаются еще около 100 женщин, а мотоцикл, который купила Вольф, на самом деле принадлежал другой участнице группы. Эндж Мэдилл начала общаться с Малдером в приложении для знакомств, но никогда не встречалась с ним вживую. Тем не менее он продал ее мотоцикл от ее имени, но женщина так и не получила за него деньги. «Он начал извлекать из общения со мной выгоду уже после первого сообщения, хотя тогда я не поняла этого. Он казался настоящим джентльменом, пел серенады и стремился быть первым человеком, с которым мы общались по утрам. Он умел заставить женщину почувствовать себя особенной», — сказала она.

В 2013 году Малдер уже сидел в тюрьме 683 дня за мошенничество. Тогда суд потребовал от него выплату компенсации в размере 7,3 тысячи канадских долларов (397,8 тысячи рублей). Мужчина выплатил всего около 1000 долларов (54,4 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что житель Испании придумал способ разбогатеть и женился на двух женщинах в течение нескольких месяцев, чтобы они получили виды на жительство. Отмечается, что мужчина женился в двух разных дворцах бракосочетаний, не имеющих общей базы данных.

