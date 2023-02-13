Российские производители прицепов попросили денег ради сдерживания цен

«Ведомости»: производители прицепов попросили 10 миллиардов рублей ради сдерживания цен

Ассоциация «Спецавтопром», в которую входят российские предприятия, выпускающие самоходную, специальную и дорожно-строительную технику, попросила у правительства дополнительные субсидии в размере десяти миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на письмо организации, переданное в декабре прошлого года премьеру Михаилу Мишустину через главу комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга, пишут «Ведомости».

Участники рынка указали, что деньги нужны производителям прицепов, в противном случае они будут вынуждены поднять цены на 20-50 процентов и проиграют конкуренцию зарубежным производителям, которые имеют возможности для демпинга.

Речь идет о необходимости платить утилизационный сбор. Такую меру российские власти много лет практикуют для защиты отечественных производителей. Она подразумевает, что разовый платеж осуществляют все продавцы, но отечественным заводам его компенсируют из бюджета.

С начала 2023 года ставки утильсбора выросли в несколько раз, в том числе для прицепов — с 0,64 до 4, а если техника старше трех лет — с 8,05 до 13,5. Таким образом, указывает гендиректор «Спецавтопрома» Денис Кудрявцев, размер утильсбора для прицепов вырос более чем в шесть раз. Предварительно на компенсации производителям в бюджете выделены 2,5 миллиарда рублей. Но эти средства, считают в организации, закончатся быстро с учетом накопившихся за прошлый год долгов.

Тем не менее в начале февраля замглавы Минпромторга Альберт Каримов в ответном письме фактически отказал в дополнительных субсидиях. Он напомнил, что на выплату производителям самоходной и прицепной техники выделены 12,5 миллиарда рублей, а отдельного лимита на прицепную технику не предусматривается.

В свою очередь, Кудрявцев сообщил, что Минпромторг до сих пор не перевел часть субсидий за прошлый год, что провоцирует тяжелое финансовое положение производителей и заставляет их снижать объемы производства. Таким образом, у зарубежных производителей появляется возможность занимать рынок.

Финансовый директор производителя полуприцепов «Грюнвальд» Наталья Валькова рассказала, что в прошлом году компания выплатила 200 миллионов рублей утильсбора, а получила субсидий на 177 миллионов. Директор завода-производителя прицепов «ТТМ центр» Александр Кудинов отметил, что власти компенсировали только 70 миллионов из 135 миллионов рублей, переданных в бюджет. Из-за этого, вторит он Вальковой, подорожание техники неизбежно.

В октябре прошлого года на демпинг со стороны китайских компаний пожаловалась Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»). Они указали, что иностранным компаниям не нужно замещать технологичные компоненты, поэтому их техника обходится покупателям дешевле, а российские производители оказываются неконкурентоспособными.