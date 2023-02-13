Перечислены отличия депрессии от обычной грусти

Психиатр Тажиева: в отличие от сезонной хандры депрессия проявляется без внешней причины

Депрессию провоцирует снижение уровня серотонина и других производимых мозгом веществ, и в отличие от обычной грусти она проявляется без внешней причины и обладает рядом характерных признаков. Об этом российский врач-психиатр Занифа Тажиева сообщила изданию «Новости Тюмени».

По словам Тажиевой, депрессия — это не просто тоска и лень что-либо делать, а серьезное и опасное для человека расстройство психики. Заболевание отличается от так называемой сезонной хандры тем, что длится дольше двух недель. Оно может сопровождаться грустью и беспричинным гневом, не соответствующим силе раздражителя или появляющимся без какой-либо причины.

Психиатр предупредила, что депрессия не проходит при изменении образа жизни, частом отдыхе, занятиях спортом и уменьшении психологических нагрузок. Среди характерных признаков депрессии психиатр перечислила нарушение сна и бессонницу, угнетенность настроения, отсутствие сил или аппетита, замедленность мышления.

Человек начинает пессимистически оценивать окружающее, все воспринимается в мрачных тонах, прошлое тоже видится в отрицательном свете. Идеи самоуничижения, снижение самооценки, безысходность настоящего, будущего, суицидальные мысли Занифа Тажиева Врач-психиатр

Также Тажиева отметила, что заболевание может сопровождаться подавленностью, повышенной тревожностью, ощущением сдавленности в груди, головными болями, синдромом раздраженного кишечника и другими соматическими симптомами. Она рекомендовала обязательно обратиться за консультацией к специалисту, чтобы вовремя отличить состояние хандры от психического расстройства и при необходимости начать лечение.

Ранее команда специалистов из Гарвардской школы общественного здравоохранения (США) выявила, что при регулярном воздействии загрязненного воздуха может увеличиться риск развития депрессии в пожилом возрасте. За период проводимого исследования, который длился в течение 11 лет, у 1,5 миллиона испытуемых развилась депрессия.