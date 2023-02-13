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16:57, 13 февраля 2023Наука и техника

Загрязненный воздух увеличил риск развития депрессии

JAMA Network Open: загрязненный воздух увеличивает риск развития депрессии у пожилых

Фото: Ella Ivanescu / Unsplash

Команда специалистов из Гарвардской школы общественного здравоохранения (США) выявила, что при регулярном воздействии загрязненного воздуха может увеличиться риск развития депрессии в пожилом возрасте. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

В процессе исследования были изучены данные почти девяти миллионов участников в возрасте старше 64 лет (средний возраст 73,4 года) с целью понять, может ли регулярное вдыхание загрязненного воздуха приводить к психическим расстройствам. За период наблюдения, который проводился в течение 11 лет, у 1,5 миллиона испытуемых развилась депрессия.

Затем ученые построили модель из трех загрязнителей, которые включали твердые частицы, диоксид азота и озон. Оказалось, что каждое увеличение на пять единиц этих веществ было связано с процентным увеличением риска депрессии на 0,91, 0,61 и 2,13 процента соответственно. Среди некоторых групп исследователи выявили различную степень эффекта в зависимости от сопутствующего заболевания и условий проживания.

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Авторы надеются, что их открытие станет основой для новых исследований, направленных на изучение возможных факторов риска окружающей среды (таких как загрязнение воздуха и среда обитания) для лучшего понимания механизма возникновения заболевания, а также его профилактики.

В январе сотрудники Университета Британской Колумбии и Университета Виктории доказали, что даже кратковременное влияние загрязненного выхлопными газами воздуха приводит к нарушениям функции мозга.

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Елена Апазиди
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