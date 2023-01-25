Загрязнение воздуха вызвало нарушения работы мозга

Environmental Health: два часа воздействия выхлопных газов ухудшило когнитивные функции

Группа ученых из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории выяснила, что даже кратковременное влияние загрязненного выхлопными газами воздуха вызывает нарушения в работе мозга. Результаты работы описаны в журнале Environmental Health.

В эксперименте авторы подвергли 25 здоровых взрослых воздействию веществ, получаемых в процессе горения дизельного топлива, а также чистого фильтрованного воздуха в разное время. После каждого этапа была измерена активность мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Затем были проанализированы изменения в различных областях мозга, отвечающих за память и мышление.

Оказалось, что у участников снизилась связь в этих частях мозга даже спустя всего два часа воздействия загрязненного воздуха. Специалисты отмечают, что это отражалось в проблемах с когнитивными функциями и проявлением симптомов депрессии. При этом изменения в мозге были временными, после вдыхания очищенного воздуха состояние добровольцев нормализовалось. Предполагается, что последствия могут быть долговременными в случае более длительного воздействия. Это и возможность других функциональных нарушений планируется проверить в дальнейших исследованиях.

В декабре 2022 года сотрудники Института психиатрии, психологии и неврологии (IoPPN) и Королевского колледжа Лондона обнаружили, что загрязненный воздух в крупных городах может увеличивать риск развития двух или более сопутствующих заболеваний (долгосрочных физических и психических расстройств) на 21 процент.