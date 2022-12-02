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16:50, 2 декабря 2022Наука и техника

Озвучено долгосрочное влияние загрязненного воздуха на здоровье взрослых

Загрязнение воздуха в городах увеличило риск долгосрочных заболеваний на 20 процентов

Фото: Shutterstock

Английские специалисты из Института психиатрии, психологии и неврологии (IoPPN) и Королевского колледжа Лондона провели исследование о влиянии загрязненного воздуха в крупных городах на здоровье взрослых в долгосрочной перспективе. О выводах исследования сообщается в журнале Frontiers in Public Health.

Ученые проанализировали данные более 364 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет, которые проживали в Англии. Кроме того, были рассмотрены параметры загрязнения воздуха, вызванного автомобилями и прочими транспортными средствами.

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Работа показала, что у испытуемых, подвергшихся воздействию более высоких концентраций (выше 10 микрограмм на кубический метр) мелких твердых частиц, риск развития двух или более сопутствующих заболеваний (долгосрочных физических и психических расстройств) увеличился на 21 процент. Участники, регулярно вдыхающие NO2 (оксид азота) в концентрации более 30 микрограмм на кубический метр, вероятность формирования двух или более заболеваний была на 20 процентов выше, чем у добровольцев, проживающих в более экологически чистых районах.

Авторы подчеркивают, что их исследование крупнейшее в мире, посвященное воздействию загрязнения воздуха с возникновением различных долгосрочных заболеваний. Наиболее сильная корреляция наблюдалась для неврологических, респираторных, сердечно-сосудистых и психических состояний (депрессия и тревожность).

Они также добавили, что необходимы дополнительные испытания, чтобы выяснить, как загрязнение воздуха влияет на отдельные системы организма. Специалисты предположили, что простые меры по снижению трафика потенциально могут улучшить качество жизни и уменьшить нагрузку на системы здравоохранения.

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Елена Апазиди
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