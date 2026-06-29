Жутковатая находка в шкафу арендованной квартиры позабавила пользователей сети

Пользователь Reddit с ником EasternFoundation24 выложила на портале снимок предмета, обнаруженного в шкафу арендованной квартиры. Это оказался небольшой деревянный ящик, наполненный искусственными зубами.

«Если ты не вернешь это на место и не прекратишь лезть не в свои дела, то и твои зубы скоро окажутся там же», — пошутил один из комментаторов. «Вы нашли тайник зубной феи!» — обрадовался другой. «Прекрасный вид, уютные кровати, в шкафу — сундук со старинными человеческими зубами. Пять звезд, остановился бы здесь снова», — процитировал вымышленный отзыв на эту квартиру еще один пользователь.

С помощью сразу нескольких зубных техников удалось выяснить истину. Этот набор предназначался для создания протезов или их частей, причем позволял также подбирать зубы по оттенкам. По оценкам большинства их них, ящик может быть достаточно старым и представлять антикварную ценность.

Ранее зловещая находка на пляже не на шутку обеспокоила пользователей сети. Они предположили, что на опубликованном снимке изображен фрагмент черепа.