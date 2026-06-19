Зловещая находка на пляже не на шутку обеспокоила пользователей сети

Пользователь Reddit с ником UpstairsExample8481 выложил на портале фотографию необычной находки, сделанной его девушкой на пляже. Снимок не на шутку обеспокоил посетителей площадки, предположивших, что на нем изображен фрагмент черепа.

«Это определенно череп, судя по менингеальной борозде. Мне кажется, это часть височной кости, и, возможно, она включает в себя часть другой черепной кости. Хотя вид менингеальной борозды пугает. Не у всех млекопитающих она есть, насколько я понимаю, но у человека она имеет очень похожую форму», — предположил автор одного из комментариев.

Другой пользователь, представившийся археологом, уточнил, что фрагмент больше похож на теменную кость. Он обратил внимание на то, что край ее был спилен, то есть подвергался обработке какими-то инструментами. Мужчина уточнил, что его первой версией был череп младенца, однако он все же склоняется к тому, что речь идет о животном.

Такого же мнения придерживаются и другие пользователи, выдвигавшие самые разные догадки относительно бывшего хозяина черепа — это могли быть как небольшие морские млекопитающие, так и домашние животные. Точный ответ найден не был.

Ранее другой пользователь Reddit выложил на портале снимок своей находки в австрийском лесу. В комментариях ему посоветовали вызвать саперов.