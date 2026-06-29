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06:07, 29 июня 2026Мир

В США раскрыли послание Путина Западу

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин предупредил об ответе России на любую угрозу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин дал понять Западу, что Москва ответит на любую угрозу. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

Джонсон раскрыл послание Путина Западу и подчеркнул, что тот предупредил об ответе на опасность в адрес России. Таким образом эксперт прокомментировал слова российского лидера, что в последнее время европейские политики говорят, что готовятся к конфликту с Москвой.

«Сейчас Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют. Как только станет понятно, что Запад настроен и впредь угрожать России, та предпримет шаги, чтобы защитить себя. Это было четкое послание, которое я вынес из его речи», — отметил он.

Ранее Путин заявил, что западные страны открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. Он уточнил, что государства прикрываются якобы военной угрозой со стороны Москвы.

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