В США раскрыли послание Путина Западу

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин дал понять Западу, что Москва ответит на любую угрозу. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
Джонсон раскрыл послание Путина Западу и подчеркнул, что тот предупредил об ответе на опасность в адрес России. Таким образом эксперт прокомментировал слова российского лидера, что в последнее время европейские политики говорят, что готовятся к конфликту с Москвой.
«Сейчас Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют. Как только станет понятно, что Запад настроен и впредь угрожать России, та предпримет шаги, чтобы защитить себя. Это было четкое послание, которое я вынес из его речи», — отметил он.
Ранее Путин заявил, что западные страны открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. Он уточнил, что государства прикрываются якобы военной угрозой со стороны Москвы.