В США раскрыли послание Путина Западу

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин предупредил об ответе России на любую угрозу

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин дал понять Западу, что Москва ответит на любую угрозу. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

Джонсон раскрыл послание Путина Западу и подчеркнул, что тот предупредил об ответе на опасность в адрес России. Таким образом эксперт прокомментировал слова российского лидера, что в последнее время европейские политики говорят, что готовятся к конфликту с Москвой.

«Сейчас Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют. Как только станет понятно, что Запад настроен и впредь угрожать России, та предпримет шаги, чтобы защитить себя. Это было четкое послание, которое я вынес из его речи», — отметил он.

Ранее Путин заявил, что западные страны открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. Он уточнил, что государства прикрываются якобы военной угрозой со стороны Москвы.

