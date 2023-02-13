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05:00, 13 февраля 2023Из жизни

Полиция нашла мертвого ребенка в морозильнике и задержала его родителей

Daily Mail: пара спрятала мертворожденного ребенка в морозильнике и попала под суд

Фото: Michal Matlon / Unsplash

Полиция в австралийском городе Джералдтон, штат Западная Австралия, задержали родителей, которые спрятали тело мертворожденного ребенка в морозильнике. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летняя женщина и 33-летний мужчина хранили беременность в секрете. Ребенок родился мертвым. После родов женщина положила тело новорожденного в пластиковый пакет и оставила его в спальне. Мужчина нашел пакет, посмотрел, что внутри, и поместил его в морозильную камеру на заднем дворе.

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Вскоре состояние женщины ухудшилось, и она обратилась за медицинской помощью в больницу. Ее доставили на вертолете в другую больницу для экстренного лечения. На теле пациентки врачи заметили следы недавних родов, но она категорически отрицала факт беременности. Врачи сообщили о своих подозрениях в полицию, и сотрудники правоохранительных органов обыскали дом пары. После обнаружения тела ребенка в морозильнике они начали расследование. Мужчина и женщина попали под суд, им предъявили обвинение в том, что они скрыли тело своего умершего ребенка в морозильной камере на заднем дворе.

Женщине предъявили дополнительное обвинение в мошенничестве, так как полиция предположила, что она лгала о наличии у нее смертельной болезни. Она якобы заявила, что ей осталось жить всего пять лет, чтобы подруга организовала для нее сбор средств на благотворительном сайте. В итоге женщина получила три тысячи австралийских долларов (152,5 тысячи рублей) в качестве пожертвований. Эти деньги австралийка потратила.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, два года хранила тело умершей матери в морозильнике, завладела ее удостоверением личности и попала под суд. Ранее женщина была судима за подделку документов.

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Алиса Дмитриева
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