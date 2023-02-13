Появились подробности о пожаре на российском газопроводе

Глава Нюксенского района Вологодской области: газопровод горел на участке Ухта — Торжок

Газопровод в Нюксенском районе Вологодской области, пожар на котором произошел утром в понедельник, 13 февраля, горел на участке Ухта — Торжок. Подробности о случившемся раскрыл глава района Игорь Чугреев, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, загоревшийся газопровод является транзитным, в Вологодской области подключений к нему нет. Из-за пожара транспортировка газа была переброшена на резервную ветку, добавил он, подчеркнув, что после выяснения причин случившегося пройдет заседание комиссии по ЧП.

В управлении МЧС по российскому региону уточнили, что никто не пострадал, горение локализовали.

О пожаре в российском регионе стало известно утром 13 февраля. Тогда сообщалось, что на место ЧП выехали пожарные подразделения, и указывалось, что возгорание произошло на участке «Трансгаз-Ухта».