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07:15, 13 февраля 2023Россия

В российском регионе загорелся газопровод

В Вологодской области загорелся газопровод на участке Трансгаз—Ухта в Нюксенском округе

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Вологодской области произошел пожар на газопроводе. Об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что пожар начался на участке Трансгаз—Ухта в Нюксенском округе. На место ЧП выехали пожарные подразделения, деталей о случившемся пока нет.

8 февраля произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске Ростовской области. В МЧС уточнили, что его площадь составила 100 квадратных метров, о пострадавших не сообщалось.

Днем ранее, 7 февраля, загорелся нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области. Предварительной причиной случившегося названа разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин. Никто не пострадал.

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Анастасия Шейкина
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