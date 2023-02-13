В российском регионе загорелся газопровод

В Вологодской области загорелся газопровод на участке Трансгаз—Ухта в Нюксенском округе

В Вологодской области произошел пожар на газопроводе. Об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что пожар начался на участке Трансгаз—Ухта в Нюксенском округе. На место ЧП выехали пожарные подразделения, деталей о случившемся пока нет.

8 февраля произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске Ростовской области. В МЧС уточнили, что его площадь составила 100 квадратных метров, о пострадавших не сообщалось.

Днем ранее, 7 февраля, загорелся нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области. Предварительной причиной случившегося названа разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин. Никто не пострадал.