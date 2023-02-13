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15:39, 13 февраля 2023Россия

Мощный пожар на российском складе показали на видео

Пожар площадью 6 тысяч квадратов на складе в Красноярске показали на видео

Очевидцы показали на видео мощный пожар на складе в Красноярске. Кадры публикует Telegram-канал «ЧП Красноярск»

МЧС России сообщает, что загорелось здание на улице Пограничников. По предварительной информации, площадь пожара составляет 6 тысяч квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала. К тушению привлечено 37 человек личного состава и 11 единиц техники.

В конце января пожар произошел на территории рынка «Синдика» в Подмосковье. Сообщалось, что огонь охватил более 2 тысяч квадратных метров.

Евгения Куликова
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